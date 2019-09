Rusland en Oekraïne wisselen gevangenen uit

Oekraïne en Rusland hebben 70 gevangenen uitgewisseld. Elk land droeg 35 gevangenen over.

In Kiev wachtten tientallen vrienden en familieleden samen met president Volodimir Zelenski de Oekraïners op. ‘De onzen zijn thuis’, tweette de president. Onder hen is de Oekraïense regisseur Oleg Sentsov. Ook de 24 matrozen die vorig jaar waren opgepakt door Rusland, zijn opnieuw in hun thuisland, melden Oekraïense media.

De Russische staatsmedia zonden beelden uit van het vliegtuig met de Russen aan boord dat landde in Moskou.

Eerder deze week had Oekraïne ook al Volodimir Tsemach vrijgelaten, een gewezen leider van de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne en voormalige verantwoordelijke van de ‘luchtafweer’ van die rebellen. Hij was een sleutelverdachte in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht NH17. Tsemach is voordat hij werd overgedragen verhoord door Nederlandse onderzoekers over zijn rol bij die zaak, zei president Zelenski in een verklaring op het vliegveld, meldt de BBC.

De Russische president Vladimir Poetin had donderdag een grote gevangenenruil tussen beide landen aangekondigd. Volgens hem zal de maatregel een ‘grote stap naar de normalisatie van de betrekkingen’ tussen beide landen zijn.

