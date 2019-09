Boris Johnson: ‘Alleen in theorie gebonden aan wet’

Brits premier Boris Johnson lijkt niet van plan zich zomaar neer te leggen bij de wet die hem opdraagt aan de Europese Unie uitstel voor de Brexit te vragen. Hij zou aangegeven hebben dat hij ‘enkel in theorie’ aan die wet gebonden is, melden Britse media.

Vorige week werd zowel in het Britse Lagerhuis als in het Hogerhuis een wet goedgekeurd die de regering opdraagt verder uitstel voor de uittreding uit de Europese Unie te vragen in Brussel. Maar Johnson wil niet weten van zo’n uitstel. ‘Ik sterf nog liever in een gracht’, zette hij zijn standpunt donderdag nog kracht bij. Dat er nu een wet op tafel ligt die hem daar eigenlijk toe verplicht maakt niet veel indruk: hij blijft vastberaden op 31 oktober de EU te verlaten ­– met of zonder deal. Volgens de krant The Daily Telegraph heeft hij duidelijk aangegeven dat hij bereid is de wet naast zich neer te leggen en voelt hij zich ‘alleen in theorie’ gebonden door de wet die hem dwingt een ‘zinloos uitstel’ te vragen. In een bericht aan zijn partijgenoten zou hij nogmaals herhaald hebben dat hij ‘dat nooit zal doen’, wat de speculaties doet toenemen dat er druk gezocht wordt naar een achterpoortje om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Verschillende parlementsleden ­– waaronder ook voormalige leden van de Conservatieve partij – hebben al juridisch advies gezocht en zijn bereid om naar de rechtbank te trekken, mocht Johnson de wet daadwerkelijk te negeren.

‘Martelaar’

Johnson krijgt wel steun van zijn partijgenoot Iain Duncan Smith. Die spoort hem aan door te zetten. ‘Hij zal als martelaar beschouwd worden als hij ervoor kiest de wet te overtreden en daarvoor naar de gevangenis gestuurd wordt”, verklaarde Smith aan The Daily Telegraph.