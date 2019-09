Premier Michel: ‘Tijd voor actie’

Premier en MR-voorzitter Charles Michel heeft zaterdag iedereen opgeroepen zijn verantwoordelijkheid te nemen, om zo te vermijden dat ‘immobilisme’ de bovenhand krijgt bij de vorming van een federale regering.

Michel zei dat tijdens een MR-dag in het pretpark Plopsacoo. ‘We zijn bijna vier maanden na de federale verkiezingen. Er is geen plaats voor immobilisme. Het is tijd voor actie, om beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen, en zo snel mogelijk’, zei Michel.

‘We kunnen niet langer wachten’, aldus nog de premier, die iedereen oproept af te stappen van zijn verkiezingsveto’s.

Michel, die voor de MR de regeringsonderhandelingen voert voor een nieuwe Waalse en Franse gemeenschapsregering, zal zijn mandaat als partijvoorzitter inleveren zodra die onderhandelingen achter de rug zijn, zo liet hij nog weten.