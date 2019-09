FAST-team kon vorig jaar 345 voortvluchtigen oppakken

Het FAST-team (Fugitive Active Search Team) van de federale politie heeft vorig jaar, samen met andere diensten, 345 voortvluchtigen opgepakt. Dat schrijft La Dernière Heure zaterdag.

Van de opgepakte voortvluchtigen hielden er zich 98 schuil in België, terwijl de rest naar het buitenland gevlucht was. Vooral in Frankrijk werden voortvluchtige criminelen opgepakt: 59. Daarna volgen Nederland (39 arrestaties), Duitsland (34), Spanje (28) en Roemenië (18), aldus commissaris Martin Van Steenbrugge, aan het hoofd van het FAST-team.

In 2017 arresteerde de eenheid 410 voortvluchtigen, waarvan 111 in België. Maar de klus is nog niet geklaard: er zijn nog 1.852 criminelen die voortvluchtig blijven.