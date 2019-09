België is een prinsje rijker: zoontje voor prins Amedeo en prinses Elisabetta

Ons land is een prinsje rijker. Prins Amedeo en prinses Elisabetta hebben vrijdag een zoon gekregen, meldt het Paleis.

Het kindje werd vrijdagavond om 21.05 in het UMC Sint-Pieter Ziekenhuis in Brussel geboren en weegt 3,3 kg en meet 50 cm. ‘Moeder en zoon stellen het goed’, klinkt het. De naam is nog niet bekendgemaakt.

Prins Amedeo, die met zijn gezin in Zwitserland woont, is de oudste zoon van prinses Astrid en prins Lorenz.

Zelf is Amedeo zesde in rij voor de troon, na de kinderen van koning Filip en na Astrid. Amedeo’s dochter Anna Astrid is zevende, het pasgeboren prinsje achtste. De titel Prins van België is echter niet voor hem weggelegd, sinds een wetswijziging uit 2015 die de verlening van die titel inperkte.