Nino Schurter verzekert zich van Wereldbeker met eerste shorttrackwinst

De Zwitser Nino Schurter (Scott-Sram) heeft vrijdag voor het eerst in zijn carrière een wereldbekermanche in de shorttrack gewonnen. Dat deed de wereldkampioen in het Amerikaanse Snowshoe, waar hij meteen ook de eindzege in de Wereldbeker veiligstelde.

Snowshoe is een week na de wereldkampioenschappen in het Canadese Mont-Sainte-Anne (waar Schurter zijn wereldtitel verlengde in de crosscountry) het decor van de slotmanche van de Wereldbeker. Mathieu van der Poel, dit jaar dominant in de korte shorttrackdiscipline, stond niet aan de start. Hij start dit weekend op de wegfiets aan de Ronde van Groot-Brittannië.

In de laatste van acht ronden van de shorttrackwedstrijd zette Schurter zijn aanval in. Zijn Braziliaanse concurrent Henrique Avancini schoof mee, maar verloor de aansluiting door een fout in een bocht. Zo waren het uiteindelijk de Fransen Titouan Carod en Jordan Sarrou die plaatsen twee en drie in de uitslag konden bezetten. De enige Belg Jens Schuermans werd 21ste.

In het wereldbekerklassement is Schurter nu ook mathematisch zeker van eindwinst. Van der Poel is tweede, Avancini derde op een voldoende grote achterstand om Schurter in de afsluitende crosscountry van zondag onmogelijk nog te kunnen bedreigen. Het is voor Schurter al de zevende eindwinst in de Wereldbeker. Daarmee komt hij op dezelfde hoogte als recordhouder Julien Absalon.

Bij de vrouwen ging de zege in de shorttrack van Snowshoe naar de Zweedse Jenny Rissveds. De olympische kampioene had een voorsprong van acht seconden op de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot en de Amerikaanse Kate Courtney.