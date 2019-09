Het dodental na de doortocht van orkaan Dorian op de Bahama’s is opgelopen tot 43. Dat blijkt uit een nieuwe balans die bekend is gemaakt door diensten van de eerste minister. Er wordt gevreesd dat het aantal nog zal oplopen. De orkaan, die ondertussen flink afgezwakt is, trekt nu richting Canada.

‘43 doden, dat is het officiële cijfer, maar omdat er nog veel vermisten zijn, zal dit cijfers nog stevig oplopen’, verklaarde Erica Wells Cox, woordvoerder van premier Hubert Minnis, van de Bahama’s aan de Amerikaanse zender NBC News. In een vorige balans was er sprake van dertig doden.

Toen Dorian vorige week zondag de Bahama’s bereikte, ging dat gepaard met windsnelheden tot bijna 300 kilometer per uur. Drie dagen lang richtte de storm een ware ravage aan op de eilandenstaat. Het gaat om de ergste orkaan op de Bahama’s sinds het begin van de metingen. Veel mensen zijn nog vermist, maar als gevolg van de omvang van de schade gaan de zoekacties en reddingswerken maar traag vooruit.

Richting Canada

Dorian is ondertussen vertrokken uit de kustregio van de Amerikaanse staat North Carolina en is de Atlantische Oceaan overgestoken richting Canada. Het natuurgeweld zal zaterdag op relatief grote afstand langs het noordoosten van de VS passeren, ter hoogte van New York, Massachusetts en Maine, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center. Zaterdagavond lokale tijd zal Dorian als afgezwakte storm over Nova Scotia, in het uiterste noordoosten van Canada, razen.

De orkaan is afgezwakt tot categorie 1, de laagste van vijf categorieën, toen hij in de richting van de Amerikaanse staten North Carolina en South Carolina trok. De maximale aanhoudende windsnelheden bedragen nu nog 150 kilometer per uur. Ondanks de afgezwakte versie, waren er wel nog overstromingen en raakten huizen beschadigd. Meer 200.000 huizen vielen zonder stroom.