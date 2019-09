Dit jaar al 94 terreurverdachten onderschept op luchthaven

Dit jaar zijn al 94 terreurverdachten onderschept nadat ze een vlucht hadden geboekt van of naar een Belgische luchthaven. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en Le Soir op basis van cijfers van het Crisiscentrum, dat doorgedreven analyses van passagiersgegevens uitvoert.

Onder de opgepakte terreurverdachten zijn 40 zogenaamde ‘Foreign Terrorist Fighters’, die ooit afreisden naar Syrië of daar plannen toe hadden. Met dank aan een doorgedreven screening van miljoenen passagiers werden ze extra gecontroleerd en konden ze opgepakt en ondervraagd worden. De 54 andere mannen en vrouwen die tegen de lamp liepen, werden genoemd in een dossier van terrorisme of radicalisering en stonden geseind omdat ze onvindbaar waren voor politie en gerecht.

Ze werden de afgelopen acht maanden allemaal onderschept door het werk van BelPIU (Passenger Information Unit). Dat is een 37-koppig team dat is ondergebracht bij het Crisiscentrum en bestaat uit specialisten van de lokale en federale politie, Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst en de douane.

De luchtvaartmaatschappijen moeten hun gegevens 48 uur op voorhand doorsturen naar BelPIU. en daar analyseren experts sinds begin 2018 zoveel als mogelijk passagiers die vanop één van de zes Belgische luchthavens vertrekken, er aankomen of een tussenlanding maken. De cel screent momenteel al 70 procent van alle passagiers. In de toekomst zou dat nog meer moeten worden.

Behalve de 94 terreurverdachten, werden onder meer ook al 120 aanhoudingen verricht in het kader van mensensmokkel en 7 parentale ontvoeringen verijdeld.