Rafael Nadal stoot makkelijk door naar finale US Open en neemt het daarin op tegen Daniil Medvedev

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale op de US Open. De 33-jarige Spanjaard klopte in de halve finales op het New Yorkse hardcourt de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 25) in drie sets: 7-6, 6-4 en 6-1. Als hij de US Open voor de vierde keer in zijn carrière wil winnen, moet hij enkel nog langs de Rus Daniil Medvedev (ATP 5): die versloeg in zijn halve finale de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 78), ook in drie sets: 7-6, 6-4 en 6-3.

Nadal stond voor de achtste maal in de halve finales van de US Open. Hij won het toernooi driemaal (2010, 2013 en 2017). Voor Berrettini was het de eerste halve finale op een Grand Slam. Enkele uren eerder had ook Medvedev zich al geplaatst na een vlotte partij tegen Dimitrov. Voor Medvedev was het pas zijn eerste halve finale op een Grand Slam: nu mag hij ook meteen zijn eerste finale spelen. Die begint zondag rond 22 uur Belgische tijd.