Charles Leclerc bezorgt Ferrari de pole tijdens erg vreemde kwalificatie

Charles Leclerc heeft de favorietenrol van Ferrari op het circuit van Monza waargemaakt door de polepositie voor de GP van Italië te veroveren. De kwalificatie kenmerkte zich echter door een wel erg vreemd slot.

Tijdens het eerste deel van de kwalificatie weinig verrassingen. Wel werd de sessie met een rode vlag onderbroken omdat Sergio Perez in zijn F1-bolide stil kwam te staan.

Ook Max Verstappen kreeg met technische problemen af te rekenen. De Nederlander vertraagde in zijn Red Bull F1-bolide maar hij start door een gridpenalty sowieso achteraan. Charles Leclerc reed in zijn Ferrari de snelste tijd.

Tijdens Q2 zagen we voor het eerst tijdens het raceweekend geen Ferrari bovenaan de uitslag staan. Lewis Hamilton was in zijn Mercedes F1-bolide immers een fractie sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. De voorbode van een superspannende strijd om de polepositie?

In Q3 kregen we inderdaad een spannende strijd om de polepositie. Tijdens de eerste poging om een absolute besttijd te laten noteren was het Sebastian Vettel die aanvankelijke de snelste tijd liet noteren. Teamgenoot Charles Leclerc dook echter zo'n anderhalf tiende onder Vettel zijn tijd. Lewis Hamilton strandde in zijn Mercedes vervolgens op een handvol duizendsten van Leclerc.

?© RED FLAG?©



Moments into Q3 and Raikkonen goes into the barriers at the Parabolica ?®#ItalianGP ???¹ #F1 pic.twitter.com/60w7UqoXy8 — Formula 1 (@F1) September 7, 2019

Met nog een dikke zes minuten te gaan crashte Kimi Raikkonen in de befaamde Parabolica-haarspeldbocht. De kwalificatiesessie werd daardoor onderbroken met een rode vlag maar de Fin kon gelukkig zelf uit zijn wagen stappen.

Toen de lichten aan het einde van de pitlane terug op groen gingen bleef iedereen enorm lang binnen. Uiteindelijk kwamen al de F1-bolides met nog een dikke twee minuten te gaan de baan op maar daarbij reden ze allemaal erg traag en in elkaars weg.

Tick tock...



The session has restarted, but it's a game of cat and mouse in the pit lane #ItalianGP ???? #F1 pic.twitter.com/h8vWSYVwbq — Formula 1 (@F1) September 7, 2019

Het zorgde ervoor dat we één van de vreemdste ontknopingen ooit in een F1-kwalificatie kregen. Vlak voor al de wagens aan een laatste snelle ronde wilden beginnen was de tijd op en gingen de lichten op rood.

Finally... here they come, sort of



Hulkenberg draws the short straw, goes down the escape road, and everyone backs off ?? #ItalianGP ???? #F1 pic.twitter.com/Xg7tX7Tlku — Formula 1 (@F1) September 7, 2019

Charles Leclerc daardoor dus in de Ferrari op pole, wat voor een stevig feestje op het circuit van Monza zorgde. Lewis Hamilton start naast Leclerc op de eerste startrij.

Incredible scenes!



Leclerc and Sainz get past the start/finish line before the clock stops, everyone else doesn't make it in time! #ItalianGP ???? #F1 pic.twitter.com/eKAqYy33Xm — Formula 1 (@F1) September 7, 2019

01 Charles Leclerc Ferrari 1:20.126 1:19.553 1:19.307

02 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.272 1:19.464 1:19.346

03 Valtteri Bottas Mercedes 1:20.156 1:20.018 1:19.354

04 Sebastian Vettel Ferrari 1:20.378 1:19.715 1:19.457

05 Daniel Ricciardo Renault 1:20.374 1:19.833 1:19.839

06 Nico Hülkenberg Renault 1:20.155 1:20.275 1:20.049

07 Carlos Sainz McLaren 1:20.413 1:20.202 1:20.455

08 Alex Albon Red Bull 1:20.382 1:20.021

09 Lance Stroll Racing Point 1:20.643 1:20.498

10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:20.634 1:20.515

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:20.723 1:20.5117

12 Kevin Magnussen Haas 1:20.616 1:20.615

13 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:20.723 1:20.630

14 Lando Norris McLaren 1:20.646 1:21.068

15 Pierre Gasly Toro Rosso 1:20.508 1:21.125

16 Romain Grosjean Haas 1:20.784

17 Sergio Pérez Racing Point 1:21.291

18 George Russell Williams 1:21.800

19 Robert Kubica Williams 1:22.356

20 Max Verstappen Red Bull

