Sebastian Vettel snelste tijdens ingekorte laatste oefensessie GP van Italië

De laatste oefensessie voor de GP van Italië startte tien minuten later omwille van herstellingswerkzaamheden die noodzakelijk waren na een erg spectaculaire crash tijdens de F3-race. Uiteindelijk was Sebastian Vettel in zijn Ferrari de snelste. De tijden liggen wel zeer dicht bij elkaar en het belooft dan ook een zeer spannende kwalificatie te worden.

1. S. Vettel Ferrari 01:20.294 14

2. M. Verstappen Red Bull 01:20.326 11

3. V. Bottas Mercedes 01:20.403 23

4. C. Leclerc Ferrari 01:20.403 14

5. D. Ricciardo Renault 01:20.564 11

6. L. Hamilton Mercedes 01:20.595 21

7. N. Hulkenberg Renault 01:20.752 13

8. A. Albon Red Bull 01:20.827 17

9. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:20.881 15

10. D. Kvyat Toro Rosso 01:20.945 20

11. C. Sainz Jr. McLaren 01:21.949 21

12. S. Pérez Racing Point 01:21.003 15

13. P. Gasly Toro Rosso 01:21.073 22

14. L. Norris McLaren 01:21.292 21

15. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:21.325 19

16. K. Magnussen Haas 01:21.336 16

17. R. Grosjean Haas 01:21.621 16

18. L. Stroll Racing Point 01:21.639 17

19. G. Russell Williams 01:22.374 22

20. R. Kubica Williams 01:22.758 21

