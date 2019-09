Landing Indiase verkenner op maan mislukt

De mislukte landing is een tegenslag voor de ambitieuze ruimtevaartplannen van India, dat als eerste land de zuidpool van de maan wou verkennen.

Het was de bedoeling dat Vikram (wat ‘Moed’ betekent) een ‘zachte’, gecontroleerde landing zou maken bij die zuidpool, waar mogelijk ijs zou te vinden zijn. Maar voor dat gebeurde, viel alle communicatie met het tuig uit. ‘De data worden geanalyseerd’, klinkt het bij het ruimtevaartagentschap ISRO.

This is Mission Control Centre. #VikramLander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, communication from Lander to the ground stations was lost. Data is being analyzed.#ISRO