Jong. Slim. Dwars. Hoe Rutger Bregman wereldwijd zieltjes wint. ‘Als deze man in pilvorm bestond, ik nam ‘m zo.’

Het is een oude wijsheid: de mens is van nature slecht. De Nederlandse historicus Rutger Bregman gelooft daar niet in. De mens is goed, en het wordt tijd dat we dat gaan inzien.

Bregmans ideeën zijn even radicaal als eenvoudig. En hij weet mensen van over de hele wereld ervan te overtuigen. Sinds zijn boek 'Gratis geld voor iedereen', kan hij mensen als Bill Gates en Richard Branson tot zijn fans rekenen. Met zijn nieuwste boek, 'De meeste mensen deugen', zet hij zichzelf definitief neer als denker van het nu. Maar klopt het wel dat de meeste mensen van nature goed zijn? Laat de geschiedenis niet juist zien dat het precies andersom is?

Meer weten?

Alle info over het boek van Rutger Bregman vind je via https://decorrespondent.nl/demeestemensendeugen

Credits

Journalist Filip Rogiers | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Fien Dillen | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.