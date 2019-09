Elise Mertens bereikt eerste grandslamfinale na felbevochten dubbelzege op US Open

Elise Mertens heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Aan de zijde van haar Wit-Russische partner Aryna Sabalenka klopte de 23-jarige Limburgse in de halve finales op het New Yorkse hardcourt de Amerikanen Caroline Dolehide en Vania King in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde maar liefst 2 uur en 22 minuten.

Mertens en Sabalenka treffen in de eindstrijd de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Australische Ashleigh Barty, die in hun halve finale vlot afrekenden met de Slovaakse Viktoria Kuzmova en de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich in 6-0 en 6-1.

Voor Mertens is het de eerste kwalificatie voor een grandslamfinale in het dubbelspel. Tot voor dit toernooi was een halve finale op Roland Garros (eerder dit seizoen, ook met Sabalenka) haar beste resultaat. Nog nooit slaagde een Belg erin een dubbelfinale op Flushing Meadows te bereiken.

In het enkeltoernooi ging de Limburgse er woensdag uit in de kwartfinales tegen Bianca Andreescu.