Europees kampioen Pieter Devos blijft schitteren in Global Champions League

Europees kampioen per ploeg, Pieter Devos, staat met zijn team Saint-Tropez Pirates op de tweede plaats na de eerste ronde van de Global Champions League (GCL) Jumping van Rome. Zaterdag verdedigt hij zijn leidersplaats in zowel de GCL als de Global Champions Tour (GCT).

Pieter Devos bleef in Rome met het 10-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Jade van de Bisschop foutloos in de eerste ronde van de GCL, net als zijn Australische ploegmakker bij de Saint-Tropez Pirates, Edwina Tops-Alexander. Met die dubbele nulronde en een totaaltijd van 164.89 moeten zij voorlopig enkel de Hamburg Giants laten voorgaan in het klassement, die in totaal slechts 158.70 nodig hadden.

De London Knights, die samen met de Saint-Tropez Pirates aan de leiding staan van het klassement, hebben in Rome na de eerste ronde al 5 strafpunten op het conto staan. De Shangaï Swans, die op de derde plaats staan in het klassement, totaliseren eveneens 5 strafpunten na ronde 1.

Zaterdag vanaf 13u15 moet Pieter Devos met de Saint-Tropez Pirates de leidersplaats in de GCL verdedigen. Vanaf 16u30 moet onze landgenoot zijn koppositie verdedigen in de GCT.