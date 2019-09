Belgische beloften openen EK-kwalificatiecampagne met nederlaag in Wales

De Belgische beloften (U21) zijn vrijdagavond met een nederlaag gestart aan hun kwalificatiecampagne voor het EK voetbal in 2021. De jonge Rode Duivels gingen in de Welshe stad Wrexham met 1-0 onderuit tegen Wales na een vroeg doelpunt van Brennan Johnson.

Op Racecourse Ground opteerde bondscoach Johan Walem voor doelman Svilar, die voor het eerst de selectie van de jonge Duivels haalde. De zoon van Ratko Svilar stond op het veld met heel wat ex-ploegmaats. Zo kregen vooral youngsters van RSC Anderlecht (Saelemaekers, Sambi Lokonga, Sardella en Amuzu) of spelers met een paars-wit verleden (Faes en Bornauw) een basisplaats.

Svilar beleefde evenwel een debuut in mineur, want moest zich al in de derde minuut een eerste keer gewonnen geven. Na een vrije trap belandde het leer in de voeten van debutant Johnson, die van dichtbij de 1-0 scoorde. De Welshmen namen een blitzstart, maar België herstelde snel het evenwicht. Rond het kwartier zorgde Openda voor dubbele dreiging. Doelman Ratcliffe redde eerst een laag schot en stond bij de daaropvolgende corner pal op zijn kopbal. De beste kans was echter nog voor de thuisploeg, maar Johnson liet na een scrimmage voor de neus van Svilar de 2-0 liggen.

Ook na de pauze moesten de jonge Belgen zwoegen. Mooney stond op het uur helemaal vrij, maar raakte de bal niet goed genoeg om Svilar te verschalken. Tien minuten voor tijd had Harris de 2-0 aan de voet, zijn lobje ging echter net over de dwarsligger. Na de inbreng van Doku, Vanzeir en Peeters forceerde België nog een stevig slotoffensief. Uit een van de vele hoekschoppen puurde invaller Peeters bijna de gelijkmaker, maar Ratcliffe weerde de halfvolley van de Juventus-middenvelder af. Het bleef 1-0.

Nog in groep 9 zal België het moeten opnemen tegen Bosnië-Herzegovina, Duitsland en Moldavië. De Bosniërs openden hun EK-kwalificatiecampagne met een 4-0 thuiszege tegen de Moldaviërs en voeren samen met Wales de stand aan. De troepen van Walem ontvangen dinsdag Bosnië in het stadion van OH Leuven.

De negen groepswinnaars en de beste tweede stoten rechtstreeks door naar de eindronde van het EK in Hongarije en Slovenië. De acht andere runners-up verdelen de resterende vier tickets via een play-offronde. In 2021 zullen er voor het eerst zestien landen deelnemen aan de eindfase, dat zijn er vier meer dan op vorige edities. De gastlanden Hongarije en Slovenië zijn automatisch geplaatst.