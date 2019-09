Kimeli wint 5.000 meter met olympisch minimum, geen WK-limiet voor Kevin Borlée

Isaac Kimeli heeft vrijdag de 5.000 meter gewonnen op de 43e Memorial Van Damme. Kimeli haalde het in een persoonlijk record van 13:13.02. Zijn tijd was voldoende voor een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Minder goed nieuws voor Kevin Borlée: die geraakte niet aan de WK-limiet op de 400m.

Zowel Kimeli als Hendrix waren op de 5.000 meter al zeker van hun ticket voor het WK in de Qatarese hoofdstad Doha (27 september-6 oktober). Soufiane Bouchiki moest zich nog plaatsen, maar bleef steken op een zevende plaats in 13:28.36, zijn seizoensbeste. De kwalificatietijd voor het WK lag echter op 13:22.50. Zijn persoonlijk record is 13:19.55.

Een gelukzalige Kimeli. Foto: Photo News

Simon Debognies was aanwezig als haas en finishte niet.

Kevin Borlée komt niet aan WK-minimum

Op de ‘nationale’ 400 meter zijn de Belgische atleten er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het WK atletiek in Doha (27 september-6 oktober). Kevin Borlée werd derde in 45.89 (persoonlijk record: 44.56), Julien Watrin zesde in 46.60, Dylan Borlée zevende in 46.69 en Asamti Badji achtste in 48.00. De kwalificatietijd voor Doha bedroeg 45.30. De Memorial was de laatste kans om zich te plaatsen voor het WK.

De zege op de ‘nationale’ 400 meter was voor Machel Cedenio uit Trinidad & Tobago in 44.93, voor de Britse Europees kampioen Matthew Hudson-Smith (45.63).

Later op de avond kon Belgisch kampioen Jonathan Sacoor in de ‘internationale’ 400 meter de WK-limiet niet lopen. Hij bleef steken op 45.72. Jonathan Borlée moest enkele dagen geleden al afzeggen voor de Memorial met een hamstringblessure.

Sacoor, Kevin en Dylan Borlée en Watrin mogen zich met de Belgian Tornados wel nog opmaken voor de trip naar Qatar.