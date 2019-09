Van Amelie tot Wanda: ook in ons land krijgen stormen een naam

Ons land stapt mee in een Europees project om bepaalde stormen een naam te geven. Dat zegt David Dehenauw van het KMI. Door stormen namen te geven, kan er makkelijker en duidelijker over gecommuniceerd worden met het publiek.

België werd ingedeeld in de zuidwestelijke groep, die Frankrijk, Spanje en Portugal bevat. Naast die groep, die sinds 2017 bestaat, werd nu ook de westelijke groep opgericht - met Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk - en is er een zuidoostelijke groep - met onder andere Italië en Griekenland - in de maak.

Elke groep stelt een eigen lijst van namen op. Welke naam een storm uiteindelijk krijgt, hangt af van boven welk land een storm code oranje bereikt. Eens een storm een naam heeft, wordt die naam door alle andere landen, ook die van de andere groepen, overgenomen.

Dat België is ingedeeld in de zuidwestelijke groep is op Europees niveau beslist, zegt David Dehenauw van het KMI. ‘Ik vermoed dat ze ons bij Frankrijk hebben ingedeeld omdat het Frans een van onze officiële landstalen is’, zegt hij. Op termijn is hij een voorstander van één namenlijst voor héél Europa. ‘Dat zal een van de volgende suggesties zijn die ik zal doen.’

Elke groep stelt voor elk nieuw seizoen een lijst van namen op. Aangezien die voor het seizoen 2019-2020 al af is, zal België binnen de zuidwestelijke groep pas vanaf volgend jaar mee kunnen beslissen. Hoeveel namen het KMI mag aanbrengen, is nog niet duidelijk. ‘Wat de modaliteiten precies zijn, zullen we later te weten komen’, aldus Dehenauw.

Op de website van het Spaanse meteorologische agentschap staan de namen voor het komende seizoen alvast te lezen. Het gaat om Amelie, Bernardo, Cecilia, Daniel, Elsa, Fabien, Gloria, Herve, Ines, Jorge, Karine, Leon, Myriam, Norberto, Odette, Prosper, Raquel, Simon, Teresa, Valentin en Wanda.