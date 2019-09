Brussels Cycling Classic: André Greipel wil opnieuw zijn kans gaan, Deceuninck-Quick Step rekent op Alvaro Hodeg

André Greipel, tweevoudig winnaar van de Brussels Cycling Classic (in 2013 en 2014), is het speerpunt bij het Franse team Arkéa-Samsic. De laatste zege van de Duitser dateert wel al van 26 januari toen Greipel een etappe won in La Tropicale Amissa Bongo. In de GP Stad Zottegem, eind augustus, moest de 37-jarige enkel Piotr Havik voor laten gaan. De Duitser ligt gebrand op een tweede zege dit seizoen.

“Deze Brussels Cycling Classic heeft een serieuze gedaanteverwisseling ondergaan. Dat merkte ik vorig jaar. Het is er allemaal niet gemakkelijker op geworden met al die kleine hellingen en kasseizones. Deze koers mag zich ondertussen gerust catalogeren als een echte Belgische klassieker”, meldt sportdirecteur Yvon Ledanois van Team Arkéa-Samsic.

“We komen morgen met een heel gemotiveerde ploeg aan de start in Brussel. André Greipel en Clément Russo spannen natuurlijk de kroon. Maar ik verwacht ook van mijn andere renners dat ze zich zullen laten opmerken. Ik denk daarbij aan Franck Bonnamour. Hij sukkelde wat met een opkomende bronchitis maar het gaat de goede kant op met hem. Alan Riou en Benoit Jarrier krijgen van mij een vrijgeleide om mee te gaan in een vroege vlucht. Er zitten hier veel sprinters in het peloton, veel teams zullen er alles aan doen om het tot een groepssprint te laten komen. De aard van het parcours zal er wel voor zorgen dat niet iedereen fris naar de eindmeet zal rijden”, stelde Yvon Ledanois.

Foto: BELGA

Hodeg

Bij Deceuninck-Quick Step rekenen ze op de Colombiaan Alvaro Hodeg. Hij won eerder dit seizoen al een etappe in de ronde van zijn land. De tweede etappe in de Ronde van Noorwegen, de Heistse Pijl, de openingsetappe van de Adriatico Ionica Race en de 5e etappe van de BinckBank Tour. Voorts maken onder andere Yves Lampaert, Iljo Keisse, Dries Devenyns en de Fransman Florian Sénéchal deel uit van het team Deceuninck-Quick Step.

“Komt het tot een sprint, zoals de afgelopen edities, dan hebben wij Alvaro Hodeg aan boord om het af te maken. Onze Colombiaan krijgt Dries Devenyns, Iljo Keisse, Yves Lampaert en Florian Sénéchal in steun. Ook van de partij zijn onze twee stagiairs Jannik Steimle en Samuel Gaze. Afwachten hoe zij deze wedstrijd, hun eerste UCI-koers voor Deceuninck-Quick Step, zullen verteren”, stelt sportdirecteur Tom Steels.

“Ik verwacht alvast een zware koers. De combinatie van hellingen en kasseizones kan ervoor zorgen dat het peloton in verschillende stukken uiteenspat alvorens we naar de eindmeet snellen. Naast Alvaro Hodeg, die we zullen uitspelen in een mogelijke massasprint, verwacht ik ook het een en ander van Yves Lampaert en Florian Sénéchal die kunnen meeglippen in een vlucht die misschien tot het eind tot stand kan houden.”