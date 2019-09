Waarom het belangrijkste politieke nieuws uit Wallonië komt, Filip Joos medelijden heeft met de nepracisten en 'wendbaar' het nieuwe modewoord is

In Italië maken ze in een wip een nieuwe stabiele regering. Pro Europa. In het Verenigd Koninkrijk kunnen ze zelfs geen akkoord meer vinden om verkiezingen te organiseren. Geen wonder dat wij Belgen verward zijn. Moeten wij nu naar het noordwesten opkijken, of naar het zuidoosten? Dit zijn twaalf van de interessantste artikels van de voorbije week.

1.

‘Helft zwerfvuil bestaat uit peuken’

Zou dat waar zijn, wat de schepen van milieu uit Kortrijk zei, dat de helft van het zwerfvuil uit peuken bestaat? Of is het per stuk, omdat tot twee derden van de opgerookte sigaretten op de grond wordt gegooid?

2.

Doet Juul minder roken, of vooral meer dampen?

Ook voor peuken is de e-sigaret de oplossing. Het Amerikaanse Juul komt volgende week op de Belgische markt met een hightech gedesignde, subtiele en hoogst succesvolle e-sigaret. Juul belooft de sigaret uit te roeien. ‘Laten we niet te naïef zijn’, waarschuwen tabaksexperts.

3.

Verboden tegen te spreken

In Londen gaat alles aan het daveren door de Brexit. Boris Johnson sloopt de eigen eerbiedwaardige Conservatieve partij en buigt ze om tot rechts-populistische club waar geen plek is voor afwijkende meningen. Boekt hij daar succes mee bij de nakende verkiezingen, dan krijgt hij ongetwijfeld navolging bij tal van andere centrumrechtse partijen in Europa.

4.

Di Rupo lijkt op weg naar Elysette

Di Rupo lijkt op weg naar Elysette In eigen land blijven de barsten hardnekkig onder de oppervlakte. Het belangrijkste politieke nieuws komt volgende week uit Wallonië. De Waalse regering is ei zo na gevormd, en alle ogen zijn gericht op Elio Di Rupo die klaar staat voor het Elysette. Wordt Paul Magnette dan de gesprekspartner voor Bart De Wever?

5.

‘Bij elke vrouwenmoord heeft de samenleving een kans gemist’

Frankrijk komt in actie tegen de vele moorden op vrouwen. Maar België heeft een gelijkaardig ‘dark number’. Waar blijft hier de verontwaardiging?

6.

Parijs is voor de rijken

Overal stijgen de vastgoedprijzen, en dan dreigt wat nu al in Parijs gebeurt: een studio van 8 vierkante meter voor 125.000 euro. Waar kan de middenklasse nog wonen?

7.

Nul ontslagen, toch veel onzekerheid

Zo gaat het tegenwoordig bij grote herstructureringen, zoals bij KBC: 1.400 jobs verdwijnen, met nul ontslagen en tonnen onzekerheid. Het interne jobcenter van de bank zal overuren draaien voor de talloze werknemers die volslagen nieuwe opleidingen en functies krijgen. De theorie over levenslang leren is achter de rug. Dit is de praktijk.

8.

Wendbaar

Let op dat nieuwe buzzwoord ‘wendbaar’. Guinevere Claeys heeft er persoonlijke, ja lichamelijke ervaring mee.

9.

De voetbalwet van de jungle

De supporters van Inter vinden oerwoudgeluiden gerechtvaardigd. Hun brief aan Romelu Lukaku deed Filip Joos nadenken, neen, dat is te zwak uitgedrukt, die brief verbijsterde hem, bij zoverre dat hij medelijden krijgt met wie denkt dat zoiets als ‘nepracisme’ bestaat.

10.

Toetanchamon, vader van de blockbuster-expo

Vijftig jaar geleden stonden de mensen al rijen dik aan te schuiven voor de gouden farao, en hij overleeft elke mode. Nu heeft Frankrijk een bezoekersrecord beet voor tentoonstellingen: 1,3 miljoen bezoekers. Terwijl die Toetanchamon niet eens de interessantste archeologische vondst is.

11.

De film achter het decor

Rinus Van de Velde liet zijn houtskooltekeningen al bewegen als waren het scenario’s. Nu heeft hij er sets en decors rond gebouwd.

12.

Verklappersalarm

Ooit heeft Tom Heremans de cliffhanger van de seizoensfinale van Thuis verklapt. In de tv-tips, de meest gelezen rubriek waar de mediaredactie dan ook het hardst aan werkt. Het was die dag niet gezellig op de redactie. Na al die jaren van spijt komt er nu eindelijk verlossing, en ze komt natuurlijk van VTM.