Fluvius stelde afwijkende gasmeting vast bij controle na explosie in Wilrijk

Na de ontploffing in Wilrijk van afgelopen dinsdag heeft netbeheerder Fluvius bij een controle in de buurt een afwijkende gasmeting ontdekt. Aan het huis met huisnummer 18 aan het Ridderveld bleek de aansluitleiding beschadigd. Fluvius sloot de gasleiding even opnieuw af en herstelde de buis.

Een buurtbewoonster bond de kat de bel aan met een Facebookbericht. ‘Voor hetzelfde geld had er zich diezelfde avond een tweede gasexplosie voorgedaan in het Ridderveld’, klonk het. Fluvius bevestigt dat er een beschadigde aansluitleiding werd aangetroffen, maar nuanceert het nieuws. ‘In de uren na de explosie hebben onze diensten inderdaad afwijkende waarden vastgesteld ter hoogte van huisnummer 18’, legt Björn Verdoodt van Fluvius uit.

‘Onze diensten hebben daarop de gastoevoer afgesloten en deze leiding aan het huis onmiddellijk en volledig hersteld. Aan het einde van die werken hebben we alle verplichte gaslektesten rond die herstelling succesvol uitgevoerd. Bij alle andere huizen in de buurt werden met zelfs de meest nauwkeurige meettoestellen geen onregelmatigheden vastgesteld. De aardgasnetten en -aansluitingen in de hele buurt werden dinsdag dus wel degelijk volledig nagekeken.’

Ongerustheid

Geen reden tot paniek dus, maar Fluvius begrijpt de ongerustheid bij de buurtbewoners. ‘Gezien de vreselijke gebeurtenissen van de afgelopen week hebben we daar alle begrip voor. Daarom plannen we vandaag (vrijdag, red.) nog een nieuwe preventieve controle van het aardgasnet in het Ridderveld.’

‘Buurtbewoners kunnen onze mensen in de straat daarbij steeds aanspreken als ze vragen of bezorgdheden hebben’, aldus Verdoodt nog. ‘Wie ons liever opbelt, kan voor gasgeur 24 uur per dag terecht op het gratis nummer 0800 65 0 65.’

Wat de oorzaak van de ontploffing in het Ridderveld is, wordt nog steeds onderzocht. Bij de ontploffing liet één vrouw het leven. Drie huizen stortten in, zeven huizen werden onbewoonbaar verklaard.