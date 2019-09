Ook Hogerhuis keurt wet goed die no-deal-Brexit tegenhoudt

Na het Lagerhuis heeft nu ook het Britse Hogerhuis vrijdagmiddag een wet goedgekeurd die een Brexit zonder akkoord onmogelijk moet maken.

Het wetsvoorstel moet nu enkel nog worden ondertekend door de Britse koningin, waarna het van kracht wordt. Eens dat gebeurd is, naar alle verwachting op maandag, is premier Boris Johnson van plan het Lagerhuis opnieuw te laten stemmen over vervroegde verkiezingen. Daarvoor heeft Johnson een tweederdemeerderheid nodig.

De grootste Britse oppositiepartij Labour hield eerder deze week de vraag om nieuwe verkiezingen uit te schrijven nog af. Daar zouden ze pas mee willen instemmen eens de motie om de no-deal-Brexit tegen te houden goedgekeurd zou zijn. Dat is nu dus gebeurd, maar tot snelle verkiezingen lijkt het toch niet te komen.

Op een overleg vrijdagmorgen spraken de oppositiepartijen namelijk af dat ze nog meer uitstel willen. Pas als Johnson aan de EU toestemming heeft gevraagd om de Brexit opnieuw uit te stellen, zouden ze willen praten over verkiezingen. Terwijl Johnson aanstuurt op verkiezingen op 15 oktober, dus nog voor de huidige deadline van 31 oktober, hebben de oppositiepartijen vooropgesteld om zeker geen stembusgang te houden voor 1 november. Labour zelf wou geen commentaar geven op dat laatste scenario, maar de woordvoerder van de Liberal Democrats was tegen The Guardian wel duidelijk. 'We zullen de premier de verkiezingen waar hij zo op aanstuurt niet geven, totdat de verlenging een feit is, en het risico om zonder deal uit de EU te verdwijnen volledig is uitgeschakeld.