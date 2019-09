Voor de zoveelste keer ging het er bijzonder intens aan toe in het Britse parlement. Het begon afgelopen dinsdag, toen premier Boris Johnson in een marathonzitting zijn meerderheid verloor. Uit het niets stapte Phillip Lee toen over naar de oppositie (zie boven).

Urenlang werd er dinsdag gedebatteerd in het Britse Lagerhuis. En voor de Conservatieve partijtopper Jacob Rees-Mogg was dat duidelijk iets te lang.

Maar Rees-Mogg was niet de enige die dinsdag een uitbrander kreeg. Ook Michael Gove, Chancellor of the Duchy Lancaster in de regering van premier Johnson, ging volgens parlementsvoorzitter John Bercow zijn boekje te buiten.

Woensdagmiddag kwamen oppositieleider Jeremy Corbyn en premier Johnson opnieuw lijnrecht tegenover elkaar te staan. Johnson probeerde hem af te schilderen als een angsthaas die geen vervroegde verkiezingen aandurft.

Op donderdag besliste premier Johnson om de hoofdstad even te verlaten. Hij trok richting het noorden, naar de streek van Leeds. Maar ook daar verliep niet alles van een leien dakje.