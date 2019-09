TV-tips. Van schuchtere puber naar callgirl

Een erotisch drama, een fletse komedie van genie John Cleese, of Nafi Thiam?

1 JEUNE ET JOLIE

Canvas, 22.00-23.35 uur

Marine Vacth was zes jaar geleden een revelatie in dit erotisch drama van François Ozon, over een meisje dat zich op haar zestiende in enkele maanden tijd ontpopt van schuchtere puber tot koele callgirl. Het zijn toch geen coming-of-ageverhalen meer zoals vroeger, meneer.

2 HOLD THE SUNSET

BBC 1, 21.30-22.00 uur

Laatste aflevering van het tweede seizoen van deze fletse komische reeks. Maar kijk er toch nog eens naar om te beseffen hoe diep John Cleese, het genie achter Monty Python en Fawlty Towers, gezakt is. Elke Brexit heb zijn voordeel.

3 VICTORIA

Eén, 22.10-23.00 uur

Derde seizoen van de historische reeks over het leven van koningin Victoria. Niet van het kaliber van The crown, en Jenna Coleman is geen Olivia Colman of Claire Foy, maar het blijft geruststellend om te zien hoe goed die sakkerse Britten zijn in kostuumdrama’s maken.

4 MEMORIAL VAN DAMME

Canvas, 19.20-22.00 uur

Veel sport op televisie vanavond, geen praatshows. Op Canvas kan u terecht voor de Memorial Van Damme, om 19.55 even onderbroken voor een korte nieuwsuitzending.