Natuur en Bos opent eerste ‘natuuroase’ nabij Waaslandhaven

In natuurgebied de Lisdodde in de Beverse deelgemeente Kallo heeft het Vlaams agentschap Natuur en Bos vrijdag een groene oase geopend, bedoeld om te ‘bosbaden’.

Het concept van bosbaden vindt zijn oorsprong in de jaren tachtig in Japan. Het is een vorm van natuurbeleving die stress zou verminderen en weerbaarheid verhogen. Natuur en Bos plaatste in Kallo houten objecten, ontworpen door Atelier Sam Ponette en Atelier Nauwau, die bezoekers begeleiden om tijdens een wandeling tot rust te komen.

‘Op mijn job krijg ik zelden een moment om op adem te komen, maar in het bos kan ik hectische werkdagen achter me laten’, zegt administrateur-generaal Marleen Evenepoel van Natuur en Bos. ‘Dan kom ik een uurtje of twee wandelen en neem ik op een bankje de omgeving in me op. De omringende natuur is elke dag anders en dat brengt me meteen tot rust. Met de natuuroases wil ik die ervaring delen met zo veel mogelijk mensen.’

De natuuroases kaderen in de campagne Natuurlijk goed. Natuur en Bos wil de natuur naar voren schuiven als medicijn tegen allerlei kwaaltjes. Dit jaar werden al zes natuuroases geopend in Vlaanderen.