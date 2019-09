Pijnlijk: Giro-winnaar Carapaz moet passen voor Ronde van Groot-Brittannië door visumproblemen

Movistar wilde Richard Carapaz uitspelen in de Ronde van Groot-Brittannië (2.BC), die morgen/zaterdag begint, maar een administratief probleem gooit roet in het eten. Volgens het Spaanse team kreeg de Ecuadoraanse winnaar van de Ronde van Italië niet op tijd het vereiste visum “hoewel Movistar alle procedures heeft gevolgd”, luidt het vrijdag.

De 26-jarige Carapaz wordt in de selectie vervangen door de Spanjaard Hector Carretero.

De zestiende Ronde van Groot-Brittannië begint zaterdag in het Schotse Glasgow en eindigt over precies een week in Manchester.