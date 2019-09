‘Fotografen’ zwart gat in de prijzen

Het internationale team van radioastronomen dat eerder dit jaar de allereerste foto van een zwart gat publiceerde, heeft de Breakthrough Prize gewonnen. Dat heeft de organisatie achter de prijs gisteren bekendgemaakt.

De Breakthrough Prize is niet meteen de bekendste wetenschappelijke onderscheiding, maar door de grote prijzenpot wel een van de meest gegeerde. De afgelopen jaren kon het astronomenteam (347 onderzoekers sterk) met zijn Event Horizon Telescope (EHT) voor het eerst een zwart gat op beeld vastleggen – of beter: de waarnemingshorizon van een zwart gat, waarbinnen zelfs licht niet aan de zwaartekracht kan ontsnappen. Het deed dat met een virtuele telescoop (de EHT dus) bestaande uit acht radiotelescopen verspreid over de aarde, goed voor een ‘schotelantenne’ van planetair formaat. De onthulling van de foto van het zwarte gat gelegen in het centrum van sterrenstelsel M87, op 10 april, was wereldnieuws. De kans is groot dat ze het ook schopt tot wetenschappelijke doorbraak van het jaar.

De laureaten van de Breakthrough Prize (er worden er jaarlijks drie uitgereikt, in verschillende wetenschappelijke domeinen) mag liefst drie miljoen dollar bijschrijven op zijn rekening. Daarmee gaat de organisatie achter de prijs (gesponsord door bekende techmiljardairs zoals Mark Zuckerberg, Yuri Milner en Sergey Brin) de concurrentie aan met de Nobelprijs, die goed is voor bijna een miljoen euro. De onderscheiding wordt daarom weleens de ‘Nobelprijs van Silicon Valley’ genoemd.