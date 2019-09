Boris Johnson was donderdagavond in Morley, een klein stadje niet ver van Leeds. Op straat werd hij er aangesproken door enkele misnoegde landgenoten. Een man ging minutenlang in debat met de Britse premier, terwijl een andere hem kortweg vroeg om weg te gaan. Bekijk beide ontmoetingen in de video hierboven.

Ook gaf Johnson donderdag een speech in Wakefield, niet ver van Leeds. Maar ook dat verliep niet helemaal van een leien dakje.