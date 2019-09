Gesprek tussen parlementsvoorzitter en Kris Hoflack na mediakritiek op Doorbraak

'Het meisje Danira', het eerste stuk mediakritiek van Kris Hoflack op de website Doorbraak veroorzaakt wrevel. Hoflack, communicatiemanager bij het Vlaams Parlement moet op gesprek bij parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele.

Kris Hoflack, in vorige levens onder meer hoofdredacteur bij de nieuwsdienst van zowel VRT als VTM, is tegenwoordig communicatiemanager van het Vlaams Parlement. Hij heeft ook een nieuwe hobby: mediakritiek schrijven voor de Vlaamsgezinde opiniërende website Doorbraak.be. De komende weken wil Hoflack de talkshows op alle Vlaamse zenders recenseren. Het eerste stuk verscheen woensdag, en handelde over Vandaag op Eén. Hoflack spaarde Danira Boukhriss Terkessidis, maar was niet mals voor het programma: ‘Een oubollig format, te veel foute gasten, een saai decor, onvolledige voorbereiding.’

Zowel binnen als buiten de VRT was daar enige wrevel over. Zo vroeg Stefaan Michielsen, senior writer bij De Tijd, zich op Twitter af of Hoflack ‘nog oude rekeningen te vereffenen heeft’. Binnen de VRT was er voldoende consternatie over om de manager beroepsethiek even te laten bellen met Wilfried Vandaele (N-VA), de voorzitter van het Vlaams Parlement. ‘Dat was een informeel telefoontje, zeker geen officiële klacht’, zegt VRT-woordvoerder Bob Vermeir. ‘We stellen ons gewoon de vraag of het opportuun is dat de communicatiemanager van het Vlaams Parlement zoiets doet.’

Vandaele bevestigt dat hij is opgebeld door de VRT, en dat hij de kwestie zal bekijken. ‘Los van dit concrete geval is het interessant om eens na te denken wat op dat vlak kan en niet kan, want daar bestaat weinig duidelijkheid over.’

In het geval van Hoflack gaat die kwestie dan hierover: mag een vertegenwoordiger van een ‘neutrale’ overheidsinstelling als het Vlaams Parlement meningen verkondigen over het werk van de VRT en andere media­bedrijven? En ook: mag hij dat doen op een ideologisch gekleurd platform als Doorbraak.be?

Hoflack wou gisteren niet aan De Standaard reageren.