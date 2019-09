IS zet zelfmoordkoeien in

Een opmerkelijk tafereel in het Iraakse plaatsje Al Islah, afgelopen weekend: daar zagen inwoners twee koeien, opgetuigd met bomvesten, in de straatjes van de buitenwijk van de stad wandelen. Toen de dieren in de buurt van huizen kwamen, werden de bommen tot ontploffing gebracht. De koeien overleefden de explosie niet, de huizen raakten flink beschadigd. Er raakte - behalve de dieren - niemand gewond.

Volgens de plaatselijke bevelhebber van de politie is de inzet van de koeien een teken dat Islamitische Staat nauwelijks nog mankracht heeft. Toch is het gebruik van koeien een ’vreemde strategie’. De prijs van een koe loopt al snel op tot 1.200 dollar. Volgens veiligheidsfunctionarissen zijn de koeien geschonken aan IS door inwoners uit dorpen rondom Al Islah.