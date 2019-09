Booking.com? Trivago? We boeken onze vakantie weer in het reisbureau

Ze hebben de reissector voorgoed veranderd, sites als Booking, Airbnb of Trivago. En toch moeten de klassieke reisbureaus allerminst het onderspit delven. De laatste jaren zit het aantal Vlaamse reiskantoren in de lift. De reisbureaus, die zelf ook meer inzetten op nichereizen, zien klanten terugkeren uit het digitale oerwoud.

Gezellig met vrienden een Airbnb-appartement huren, maar na een lange vlucht merken dat het appartement een totale ramp is, of erger: niet beschikbaar? Of gewoon niet zelf kunnen kiezen uit de 2.228 verschillende ...