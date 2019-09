Oostenrijks hotel vecht geschil over ‘nazi-portret’ met toerist uit voor rechtbank

Een hotel uit Oostenrijk heeft gerechtelijke stappen ondernomen om de recensie van een Duitse klant online te laten weghalen. De toerist had de hoteleigenaar beschuldigd van nazi-sympathieën. De rechter geeft de hoteleigenaar gelijk, maar daarmee is de zaak nog niet voorbij.

Dat meldt The Guardian, op basis van de uitspraak van de rechtbank van Innsbruck.

De feiten dateren van augustus 2018. Thomas K. bracht toen een bezoek aan Tirol, en logeerde in Ferienhof Gerlos. ‘Na het inchecken zagen we bij de ingang een foto van een jongeman in een nazi-uniform, met een herkenbare swastika. (...) Je kunt er enkel uit afleiden dat het hoteleigenaars deze persoon wensen te eren’, klinkt het in een recensie die hij als ‘Steinpilz10’ schreef op Tripadvisor en booking.com. Hij plaatste daarbij ook twee foto’s, waarop de afbeelding van de jongeman in de hotellobby te zien was.

De hoteleigenaar vroeg snel aan booking.com om de recensie te verwijderen, en die site ging daar ook op in. Tripadvisor deed dat in eerste instantie niet, maar na de uitspraak van de rechter is die éénsterrenrecensie wel offline gehaald. Via de zoekfunctie van de site, en de caching van Google is de foto en de getuigenis voor potentiële klanten echter wel nog terug te vinden.

Volgens de rechter impliceert de recensie immers dat de huidige eigenaar ook nazi-sympathieën heeft. De hoteluitbater verdedigde het tonen van de foto: het zou de enige foto zijn uit de jeugdjaren van dit familielid. Bovendien zou hij geen overtuigde nazi geweest zijn, enkel een lid van de Wehrmacht. Na de rechtszaak is de foto in de lobby echter verwijderd, weet The Guardian.

Daarmee is de kous echter nog niet af. Thomas K. voelde zich door de eigenaar onterecht belaagd en onder druk gezet om de recensie offline te halen. Er loopt dan ook nog een zaak daarover, die later dit jaar apart voorkomt.