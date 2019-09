In Engeland heeft Boris Johnson een toespraak gegeven over de Brexit. Achter de Britse premier stonden tientallen agenten, want de speech moest eigenlijk gaan over de aanwervingen bij de politie. Maar ruim een uur lang had Johnson het over de Brexit, en voor één van die agenten was dat net iets te lang. 'Ik lig liever dood in de gracht, dan dat ik opnieuw uitstel vraag in Brussel,' klonk het bij Johnson.

Het was al een bewogen week voor premier Johnson. Eerst verloor hij zijn meerderheid in het parlement, en daarna ging hij hevig in debat met oppositieleider Jeremy Corbyn.