Een carrière in private banking? 6 essentiële richtlijnen

Private banking: goed voor een carrière vol glamour en dure snoepreisjes? Dat is wat de buitenwereld ervan maakt – en dan hangt het er nog vanaf voor welke bank je werkt. Private banking gaat vooral over vertrouwensrelaties opbouwen en persoonlijke betrokkenheid.

"Over private banking bestaan veel misverstanden”, zegt Annick Haerens (58), directeur van het Belgische succursaal van de Luxemburgse private bank CBP Quilvest. Haerens kan terugblikken op een decennialange bankcarrière als trader, vermogensbeheerder en juriste-fiscaliste – en is formeel: “Hier denk je vooral op de ultralange termijn en ben je een persoonlijke vertrouweling van je klant.” Private banking spreekt rijkelijk tot de verbeelding, maar wat betekent het precies?

1. De juiste ingesteldheid

“De vlag ‘private banking’ dekt heel vaak de lading niet”, benadrukt Annick Haerens. “Een vermogen verworven door sparen, ondernemen, schenkingen, erven of met de Lotto winnen, moet veilig én op lange termijn kunnen renderen. Wil een cliënt zijn vermogen in vastgoed of kunst steken, dan geven we daar evengoed raad over als over bankproducten. Een grootbank zal het liefst eigen, gestandaardiseerde bankproducten voorstellen. We hebben geen eigen fondsen te slijten, dus we bieden onafhankelijk advies."

"Onze ‘open architectuur’ is écht open: daarin zijn we oerconservatief en ouderwets. Wij houden ons daarbij ver van risicovolle beleggingen of een afdeling investment banking. Over bitcoins en wietaandelen krijgen we wel vragen, maar daar is geen plaats voor op onze private bankingrekening. We hebben trouwens een voorkeur voor duurzaam beleggen.”

2. Regels volgen

CBP Quilvest beheert wereldwijd een portefeuille van 26 miljard euro. Het is een niet-beursgenoteerd familiebedrijf. In België zijn er succursalen in Gent en Brussel, het moederhuis met het directiecomité zit in Luxemburg. Daarnaast zijn er wereldwijd vestigingen.

“Bankieren is strikt gereguleerd, Belgisch en vooral Europees. Een bank moet compleet transparant zijn over elk type belegging. De bankencrisis heeft daar alles mee te maken. Vroeger was een bankier naast de dokter, de notaris en de pastoor een gerespecteerd vertrouwenspersoon. Door de explosie van de jacht op rendement en de pudding die vervolgens in 2009 in elkaar zakte, kwam daar een eind aan. Daar ondervinden we nu nog de impact van: mensen werden bang om meer dan 100.000 euro bij één bankier te plaatsen.”

3. Lokaal denken

“Omdat we niet beursgenoteerd zijn, hoeven we niet telkens kunstmatig de cijfers op te krikken”, zegt de directeur. “Overheadkosten zijn er ook nauwelijks. Onze solvabiliteitsratio is hoog: als je geen consumentenkredieten verstrekt, heb je ook geen extra kapitaal nodig. We willen dat businessmodel vrijwaren, dus we rekruteren maar mondjesmaat.

"In Gent bestaat het team uit acht medewerkers. We stapten allemaal over van een andere private bank die naar ons gevoel niet lokaal genoeg denkt. Het motto Think Global, Act Local klopt echt voor ons, want de aandeelhouders van onze bank - die al bestaat sinds 1917 - waren ooit Argentijnse bierbrouwers die hun brouwerij verkochten aan AB InBev. De lokale pils in Buenos Aires heet nog altijd Quilmes. Met de opbrengst hebben ze zelf verder geïnvesteerd: in elektriciteitsmaatschappijen, spoorwegen… en dus ook een private bank.”

