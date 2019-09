Britse stijlbijbel ‘The Face’ weer op papier

In de jaren 80 en 90 was het blad 'The Face' dé gids voor alles wat trendy zou worden in de Britse muziek, mode of jeugdcultuur. In 2004 hield het er na 24 jaar mee op. Dit voorjaar keerde het terug als onlinemagazine, en nu verschijnt het ook weer op papier. Het tijdschrift zal vier keer per jaar in de krantenwinkel liggen.

Het eerste nummer heeft vier covers, met daarop Tyler the Creator, Rosalía, Harry Styles en Dua Lipa. Vier muzikanten, omdat hoofdredacteur Stuart Brumfitt vindt dat The Face in de eerste plaats een muziekmagazine was. Volgens hem is er niet één muzikant die dit moment definieert. ‘Harry Styles was een tieneridool in One Direction, maar doet nu interessante dingen in film. Dua Lipa is onze grootste, vrolijkste popster. Rosalía zingt flamenco, is een gay icon en waagt zich nu aan een vrij macho genre als reggaeton. En Tyler heeft een album op één gehad in de Amerikaanse charts, maar is toch volledig alternatief.’

The Face startte na de punkperiode met artikels over artiesten die een sterke look hadden als Sade en Grace Jones, maar ook over de performance-artiest Leigh Bowery. Vanaf de jaren 90 volgde het de Manchester-scene, met bands als Stone Roses en Happy Mondays. Behalve muziekinterviews en modereportages bevatte het ook diepgravender trendstukken. Het lanceerde de carrières van fotomodel Kate Moss, fotograaf ­Juergen Teller en couturier Alexander McQueen.