Onrust in Hongkong ook voor Chanel streep door de rekening

Chanel heeft er geen goed oog in dat de sociale onrust in Hongkong snel zal gaan liggen: het Franse modehuis schrapt een catwalkshow die gepland stond voor november.

De hoofdcollecties stelt Chanel steeds voor in thuishaven Parijs, maar daarbuiten trekt het modehuis graag de wijde wereld in. Na shows in onder meer Dubai, Havana en Dallas zou het modehuis op 6 november naar Hongkong trekken, waar een catwalkshow stond gepland voor de cruisecollectie.

Genodigden die hun vliegticket al op zak hadden, kijken best snel voor een omboeking, want het modehuis heeft aangekondigd dat de show wordt uitgesteld naar een ‘later, meer gepast moment’. Helemaal onverwacht is dat niet, nadat al drie maanden hevig wordt geprotesteerd in de miljoenenstad waardoor eerder ook al de luchthaven werd platgelegd. Bovendien bestond de vrees dat heel wat Chinese gasten het evenement zouden overslaan.

Het is ook weinig waarschijnlijk dat Chanel nog uitwijkt naar een andere locatie. De collectie, overigens de eerste van creatief directeur Virginie Viard na het overlijden van Karl Lagerfeld, werd immers begin mei al officieel voorgesteld aan pers en inkopers in Parijs.