Beurskoers Proximus krijgt tik na vertrek Leroy

Het aandeel Proximus verliest in de vroege handel zo’n 2,5 van zijn beurswaarde. Daarmee staat het telecombedrijf na het aangekondigde vertrek van CEO Dominique Leroy helemaal onderaan de beursindex Bel20. Ook KPN, het Nederlandse bedrijf waar Leroy naartoe gaat, staat op verlies.

Donderdagavond, voor de aankondiging van het opstappen van Leroy, noteerde het aandeel Proximus nog op 26,4 euro per stuk. Bij het luiden van de openingsbel was dat 26 euro, en het aandeel ging daarna nog verder omlaag, tot 25,59 euro. Halverwege de voormiddag was het verlies gemilderd tot zo’n 2,5 procent.

Ook KPN, de toekomstige werkgever van Leroy, kent een offday. Op de beurs in Amsterdam zakt het aandeel met zo’n anderhalf procent, waarmee het ook onderaan de AEX-index staat. Toch is dit niet per definitie een motie van wantrouwen tegen de komst van Leroy. Analist Jost Versteeg van InsingerGilissen zegt in De Telegraaf de bestuurwissel wellicht voor sommige beleggers gewoon het moment is om hun winst te nemen. ‘De koersdoelen liggen veelal niet veel hoger dan de huidige koers’, zegt hij in de krant.

Ook elders in Europa staan de telecombedrijven over het algemeen in het rood, zij het minder afgetekend. De Stoxx Europe 600 Telecom, waar zowel KPN als Proximus deel van uitmaakt, verliest zo’n 0,3 procent.