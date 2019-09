Het strafste stukje televisie van de voorbije week was niet Tine Embrechts die met kleren en al in een zwembad sprong in Gina & Chantal, niet Kevin Janssens die zijn blote kont liet zien aan Luk Alloo en niet Tom Boonen die na een parachutesprong te pletter viel in Geub. Het strafste stukje televisie zat in 'Iedereen beroemd'.

Er heeft geen haan naar gekraaid, maar het Eén-programma Iedereen beroemd heeft sinds deze week een nieuwe begingeneriek. Die duurt welgeteld 35 seconden, maar er is wel een maand aan ...