Charles Leclerc en Ferrari ook tijdens tweede oefensessie GP van Italië de snelste

Nadat hij eerder al de snelste was tijdens de eerste oefensessie toonde Charles Leclerc zich in zijn Ferrari ook de snelste op een droog circuit van Monza. Lewis Hamilton moest in zijn Mercedes slechts een handvol duizendsten toegeven.

De tweede oefensessie op het circuit van Monza ging op een droge baan van start en zelfs zachte regen te midden van de sessie weerhield de rijders er niet van om op droogweerbanden te blijven doorgaan.

Uiteindelijk was Charles Leclerc in zijn Ferrari opnieuw de snelste, voor Lewis Hamilton en teamgenoot Sebastian Vettel.

1. C. Leclerc Ferrari 01:20.978 37

2. L. Hamilton Mercedes 01:21.046 21

3. S. Vettel Ferrari 01:21.179 39

4. V. Bottas Mercedes 01:21.347 34

5. M. Verstappen Red Bull 01:21.350 29

6. A. Albon Red Bull 01:21.589 30

7. P. Gasly Toro Rosso 01:22.124 42

8. R. Grosjean Haas 01:22.153 44

9. D. Ricciardo Renault 01:22.249 36

10. D. Kvyat Toro Rosso 01:22.260 37

11. N. Hulkenberg Renault 01:22.338 37

12. C. Sainz Jr. McLaren 01:22.482 32

13. K. Magnussen Haas 01:22.511 42

14. K. Räikkönen Alfa Romeo 01:22.523 35

15. L. Stroll Racing Point 01:22.706 32

16. S. Pérez Racing Point 01:22.882 33

17. A. Giovinazzi Alfa Romeo 01:23.065 35

18. L. Norris McLaren 01:23.561 16

19. R. Kubica Williams 01:23.737 29

20. G. Russell Williams 01:24.313 23

