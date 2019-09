Volgens Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff zal de Formule 1 nog lang overschaduwd worden door de dodelijke crash die F2-piloot Anthoine Hubert op het circuit van Spa-Francorchamps maakte.

De dodelijke crash van Hubert in de Raidillon tijdens de tweede ronde van de F2-race zorgde voor een schokgolf in de F1-paddock en bij uitbreiding de volledige autosportwereld.

“Het volledige raceweekend en ook de sport zal nog lange tijd overschaduwd worden,” zei Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff na de GP van België.

“Wanneer een jonge gast zijn leven tijdens zo’n verschrikkelijke crash laat dan kan je niet gewoon doorgaan en doen alsof er niets gebeurd is. We zijn allemaal betrokken partij, zeker en in de eerste plaats zijn familie.”

“Ik leef met zijn familie mee, het moet de meest pijnlijke ervaring ooit zijn, ik kan het mij niet inbeelden.”

“Wat zijn vrienden in de anders wagens betreft, het moet zeker geen eenvoudige race geweest zijn. Daaronder ook Charles, hij verdient het dan ook om te winnen. Hij was misschien de juiste winnaar op de juiste plaats.

