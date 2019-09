Maxime Monfort stopt met wielrennen

Wielrenner Maxime Monfort (36, Lotto-Soudal) hangt zijn fiets na dit seizoen aan de haak. Dat kondigde hij vrijdagochtend zelf aan op sociale media. “Ik wil in de wielerwereld actief blijven, maar eerst wil ik mijn seizoen op de best mogelijke manier afsluiten”, schrijft hij. Op zondag 6 oktober zal de Famenne Ardenne Classic zijn allerlaatste koers zijn.

Monfort gold jarenlang als één van de beste Belgische klimmers en tijdrijders. Hij eindigde enkele keren in de top twintig van alle grote rondes. In 2011 werd hij zesde in het eindklassement van de Vuelta. Twee jaar voordien had hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden gekroond. Sinds 2015 was hij aan de slag bij Lotto.

“Het was een moeilijke keuze maar tegelijk ook de beste die ik kon nemen”, schrijft Monfort op sociale media. “Ik had er nog een jaar kunnen bijdoen, maar ik ben ervan overtuigd dat het moment om te stoppen gekomen is. Ik zit in vergevorderde gesprekken over nieuwe professionele projecten en verheug me daar al op. Hier zal ik jullie snel meer over vertellen, maar ik wil wel in de wielerwereld actief blijven. Maar eerst wil ik mijn seizoen op de best mogelijke manier afsluiten.”

Zijn allerlaatste koers zal de Famenne Ardenne Classic op zondag 6 oktober zijn.