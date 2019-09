Almaci wil voorzitter Groen blijven

Groen-voorzitter Meyrem Almaci wil haar mandaat verlengen. Ze gaat de strijd aan met Björn Rzoska, die zich vorige week al kandidaat stelde.

Doet ze het of doet ze het niet? Dat was de grote vraag die de leden van Groen zich al een paar weken stelden. Zij kiezen op 19 oktober een nieuwe voorzitter. Geïnteresseerden hebben tot zaterdagmiddag om zich kandidaat te stellen.

‘Ik had begin juli voor mezelf al besloten om opnieuw kandidaat te zijn’, zegt Almaci in een gesprek met deze krant. Ze trekt naar de voorzittersverkiezing met Dany Neudt als kandidaat-ondervoorzitter. Neudt is vandaag kabinetschef van de Gentse schepen Bram Van Braeckevelt. Tijdens de vorige bestuursperiode was hij dat ook al van Elke De Cruynaere, schepen in diezelfde stad. Neudt is ook een van de oprichters van de interculturele organisatie Kifkif, die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Huidig ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout kiest ervoor om zich volledig toe te leggen op zijn mandaat als Vlaams Parlementslid.

Maakbare wereld

Groen moet de mensen weer hoop geven, vindt het duo. Ze willen de burgers opnieuw overtuigen dat de wereld maakbaar is, waardoor ze opnieuw aansluiting vinden bij de politiek. ‘Wij willen het doembeeld van het einde van de maand en het einde van de wereld ombuigen naar een verhaal van veerkracht en levenskwaliteit. Daarom moeten we ook zonder complexen opnieuw Groen durven te zijn, ons hart durven volgen’, zegt Almaci in een gesprek met De Standaard. ‘Ik geloof dat politieke partijen opnieuw kunnen groeien door voluit hun DNA te uit te spelen. En ons DNA is nog altijd terug te vinden in de beginselverklaring van Agalev, de partij waar ik als migrantenkind door werd verleid. Daarin gaat de zorg voor de planeet hand in hand met de zorg over de veerkracht van de mensen.’

Het duo gelooft dat de partij vooral van onderuit kan groeien. ‘We willen het belang van het lokale niveau optrekken. We moeten Groen verder uitbouwen als een "grassrootsbeweging". Daar wordt ideologie tastbaar. Daar zien de mensen wat werkt en niet werkt.’ Met Neudt heeft Almaci iemand aan haar zijde die erg veel ervaring heeft op dat lokale niveau en de werking van de partij van onderuit.

Salariswagens

Rzoska en Almaci hebben een andere kijk op de partij. Almaci wil Groen verder uitbouwen als een echte aanbodpartij, een partij die naar het hart gaat, terwijl Rzoska Groen eerder wil uitbouwen als een brede, pragmatische partij. Hun mening over de afschaffing van de salariswagens is daarvoor exemplarisch. Beiden zijn ze het erover eens dat het systeem op de schop moet. Maar Rzoska vindt bijvoorbeeld dat iedereen die zijn wagen verliest, moet gecompenseerd worden. ‘Een dure SUV als statussymbool hoeft niet één op één te worden omgezet’, klinkt het dan weer bij Almaci.

Het is koffiedik kijken wie van de twee tijdens het congres op 19 oktober het laken naar zich toe zal trekken. Beiden zijn erg populair in de partij. En wie weet steken er tegen zaterdagmiddag nog andere kandidaten hun neus aan het venster.