Robert Mugabe, oud-president van Zimbabwe, gestorven

De oud-president van Zimbabwe is op 95-jarige leeftijd gestorven. Dat meldt BBC na een bevestiging van zijn familie.

Mugabe was de tweede president van Zimbabwe na de onafhankelijkheid. Hij was 37 jaar aan de macht. In november 2017 startte het parlement een afzettingsprocedure tegen hem, diezelfde dag stapte hij op.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) September 6, 2019

Mugabe werd geboren op 21 februari 1924 als zoon van een houtbewerker in het toenmalige Zuid-Rhodesië en groeide op onder de vleugels van de katholieke kerk. De Ierse jezuïet Jerome O’Hea, die hem jarenlang begeleidde, omschreef voor zijn dood in 1970 Mugabe als een ‘man met een uitzonderlijke geest en een uitzonderlijk hart’.

Hij nam later met de Zimbabwe African National Union (ZANU) de wapens op tegen het blanke minderheids­bewind van Ian Smith, die bestuurde. Smith brak in 1965 met Londen, riep de onafhankelijkheid van Rhodesië uit en zette Mugabe tien jaar achter de tralies. Na de omverwerping van de Rhodesische regering won Mugabe’s partij in 1980 de eerste verkiezingen en werd hij zelf premier.

Wat begon als een succesverhaal voor het land én Mugabe, veranderde vanaf de jaren negentig - toen het land economisch in moeilijkheden kwam - in een neerwaartse spiraal. Mugabe nam een reeks dramatische beslissingen en toonde zijn wreedheid aan de wereld. Zo mengde hij zich in de oorlog in Congo, voerde hij landbouwhervormingen door die mislukten, en drukte hij geld bij wat tot hyperinflatie leidde. Op de onvrede bij de bevolking reageerde hij met keiharde repressie en de uitbouw van een politiestaat.

Het leger stootte Mugabe in november 2017 van zijn troon. Emmerson Mnangagwa, de huidige president, volgde hem op.