Noord-Korea is VN-personeel liever kwijt dan rijk

Noord-Korea wil dat de Verenigde Naties hun aanwezigheid op haar grondgebied inperken. Volgens Pyongyang slagen de VN-hulpprogramma’s niet in hun opzet ‘door politisering door vijandige krachten’.

In een brief gericht aan de VN-top vroeg Pyongyang de VN om haar personeelsbestand tegen eind dit jaar te reduceren en ook de coördinatie van haar hulpprogramma’s terug te trekken. VN-functionarissen zullen Noord-Korea kunnen bezoeken ‘als en wanneer dat nodig is’, luidt het.

In een poging de financiering van de Noord-Koreaanse nucleaire en raketprogramma’s droog te leggen, onderwerpen de VN het land sinds 2006 aan verschillende sancties. In 2017 nog kreeg Pyongyang nieuwe reeks zware strafmaatregelen op zijn bord. Die hadden een impact op de Noord-Koreaanse economie. De VN voorzagen echter uitzonderingen voor goederen die verband hielden met het verstrekken van humanitaire hulp.

‘Vijandige krachten’

De Verenigde Naties schatten dat 10.3 miljoen Noord-Koreanen - bijna de helft van de bevolking - in nood verkeren en dat zo’n 41 procent van hen lijdt aan ondervoeding. De VN beschikken in Noord-Korea over tientallen personeelsleden. Die werken er onder meer in het kader van het Wereldvoedselprogramma (WFP), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (WHO) en Unicef (Kinderfonds van de Verenigde Naties).

Volgens VN-woordvoerder Stéphane Dujarric is het essentieel de capaciteit van de VN op het huidige niveau te handhaven voor de mobilisatie van hulpbronnen en de ondersteuning van cruciale voedselveiligheids-, water- en voedingsprogramma’s.

Noord-Korea oordeelt echter dat de VN-programma’s niet in hun opzet slagen ‘door politisering’ van de VN-hulp ‘door vijandige krachten’. Pyongyang stelde in februari nog dat het kampte met een voedseltekort en weet dat aan droogte, overstromingen en internationale sancties.

Discours van Rusland en China

Volgens een anonieme VN-diplomaat sluit het discours van Noord-Korea aan bij dat van Rusland en China, die de sancties als oorzaak zien van de humanitaire problemen in Noord-Korea. De enige oplossing is volgens hen een opheffing ervan. De Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia liet dinsdag optekenen dat eenzijdig opgelegde sancties door andere landen en een strikte interpretatie van de VN-sancties het humanitaire werk in Noord-Korea in de weg staan.

Eind september zal VN-secretaris-generaal Antonio Guterres de betrekkingen tussen de VN en Pyongyang bespreken met enkele Noord-Koreaanse verantwoordelijken die de Algemene Vergadering van de VN bijwonen.