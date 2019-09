Amerikaanse rapster Nicki Minaj kondigt afscheid aan

De Amerikaanse rapster Nicki Minaj stopt met muziek maken. Dat heeft de amper 36-jarige megaster donderdag aan haar fans laten weten.

De artieste wil zich naar eigen zeggen concentreren op het gezinsleven. ‘Ik heb besloten om met pensioen te gaan en een gezin te stichten”, twitterde ze. Minaj is verloofd met Kenneth Petty, ook actief in de Amerikaanse muziekindustrie. Het koppel stapt de komende maanden in het huwelijksbootje.

De 36-jarige rapster met roots in Trinidad staat bekend om haar provocerende stijl, haar bizarre alter ego’s en hits als ‘Anaconda’. De New Yorkse bracht sinds 2010 vier albums uit en werkte regelmatig samen met het kruim van de Noord-Amerikaanse rapperswereld, onder wie Drake en Lil Wayne. De rapster heeft 10 Grammy-nominaties op haar naam, haalde in 2017 een Guinness World Record voor vrouwelijke soloartiest met de meeste Billboard-Hot-100 noteringen en sleepte vijf MTV Video Music Awards in de wacht.

In juni kwam ze met een nieuwe single, ‘Megatron’, en zei ze aan een nieuw album te werken.