‘N-VA zal eisen om Proximus te privatiseren, dan vervalt het loonplafond’

Vormt het loonplafond voor ceo’s van overheidsbedrijven straks een probleem om een opvolger voor ­Dominique Leroy te vinden? De N-VA toonde zich altijd de felste tegenstander van de aftopping.

‘Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat managers marktconform kunnen werken’, zegt Kamerlid Michael Freilich, die sinds kort het dossier volgt als N-VA-expert. ‘Dat je voor Proximus en Bpost niet de premiernorm (290.000 euro bruto per jaar, red) kunt hanteren, is een evidentie’, vindt Freilich. ‘Anderzijds mag je ook de vraag van de bevolking niet negeren. De overheid moet als meerderheidsaandeelhouder het goede voorbeeld geven: een buitensporig loon kan niet. Dus voorlopig zou ik niet morrelen aan het Belgische compromis over het loonplafond.’

Heeft de N-VA haar standpunt bijgestuurd? Freilich ontkent. ‘Veeleer aangevuld. In een ideale wereld is het niet aan de overheid om daarover te beslissen. Wij vinden dan ook dat de overheidsparticipatie in Proximus omlaag moet. In plaats van met 53 procent van de aandelen kan de overheid de dienstverlening evengoed controleren met 25 procent plus 1. De oplossing is dus simpel: privatiseer Proximus, dan kán de overheid zich niet meer met het loon van de ceo moeien.’

Zijn partij N-VA zal de privatisering op de federale onderhandelingstafel leggen als ze wordt uitgenodigd, belooft Freilich. Maar voor de opvolger van Leroy komt die eis allicht te laat. ‘Goh, de functie is vandaag ook niet zó slecht betaald. We waren nog aan het onderhandelen over bonussen, mogelijk zou het bedrag oplopen tot 600 à 700.000 euro per jaar. Naar wat ik hoor, is geld niet Leroys voornaamste drijfveer geweest. Voor haar opvolger moeten we een interessant competitief klimaat creëren, en in een land als België loopt dat dikwijls stroef. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de strengere stralingsnormen waarmee de Brusselse regering zich wil profileren, maar die wel een negatief effect hebben op de attractiviteit van ons land. Ook dat is een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheden.’