‘Italië krijgt zware portfolio economie in Europese Commissie’

De nieuwe Italiaanse regering draagt ex-premier Paolo Gentiloni voor als Europees commissaris. Volgens de kranten Corriere della Sera en La Stampa mag hij rekenen op de zware portefeuille Economie en Financiën die nu in handen is van de Fransman Pierre Moscovici.

De keuze voor Gentiloni zou slecht nieuws zijn voor Didier Reynders, die ook in de post geïnteresseerd is.

Gentiloni ziet vandaag in Brussel de volgende voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die via Twitter aankondigde dat ze alle 27 namen heeft en de verdeling van de portfolio’s dinsdag bekendmaakt. Een bron in Brussel bevestigt dat Italië zijn oog heeft laten vallen op die belangrijke post. Volgens een tweede bron kan Gentiloni zeker rekenen op een belang­rijke portefeuille, maar is de puzzel nog niet gelegd.

De commissaris voor Economie beoordeelt de begrotingen van de eurolanden. Als premier pleitte Gentiloni geregeld voor meer flexibiliteit bij de toepassing van de begrotingsregels. Italië zat jarenlang op het Europese strafbankje door een excessief begrotingstekort en ontsnapte eind vorig jaar maar nipt aan een boete omdat het zijn overheidsschuld niet afbouwt volgens de regels van het stabiliteitspact. Als Von der Leyen voor Gentiloni kiest, mag de Italiaan een zware ondervraging verwachten door Europarlementsleden uit de ‘strikte’ begrotingslanden.