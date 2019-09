Lokale verkiezingen saai? Niet die van zondag in Moskou. Die staan onder hoogspanning

Gemeenteraadsverkiezingen op 2.500 kilometer van hier halen doorgaans de krant niet, maar die van komende zondag in Moskou wél.

In aanloop naar de verkiezingen wordt er al wekenlang gedemonstreerd. Het wordt onafhankelijke kandidaten bijzonder moeilijk gemaakt om verkozen te worden. Dat stuit op protest, maar de demonstranten worden met de ijzeren hand aangepakt. En dat lijkt de politieke crisis alleen maar groter te maken. Waarom zijn de machthebbers zo nerveus? Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp woont in Moskou. Hij legt uit hoeveel er op het spel staat.

