Op zoek naar de liefde zonder dat je Facebookvrienden er weet van hebben

De sociale netwerkgigant Facebook heeft in de VS een eigen datingservice gelanceerd. De app is volledig geïntegreerd in de Facebook-app, maar datingprofielen zullen losstaan van je ‘gewone’ profiel.

Voor u panikeert: uw Facebookprofiel wordt niet automatisch een datingprofiel. De service zal ‘opt-in’ zijn. Dat wil zeggen dat je actief moet kiezen om de service te gebruiken en actief een profiel moet aanmaken. Je datingprofiel zal een volledig aparte tab zijn in de Facebook-app en zal volledig losstaan van je dagelijkse Facebookprofiel.

Ook zullen je vrienden niet weten dat je via Facebook op zoek bent naar de liefde. Je kan enkel praten met vrienden van vrienden. Je kan er ook voor kiezen om volledig buiten je vriendengroep te daten. Heb je toch een boontje hebt voor iemand uit je vriendengroep of een Instagramvolger? Dan is er de Secret Crush-functie.

Hoe werkt het?

Gebruikers die zo’n datingprofiel aanmaken zullen suggesties krijgen op basis van hun likes, locatie, lidmaatschap van groepen, events, seksuele voorkeuren en algemene Facebook-activiteit.

Als je actief bent op Facebook Dating en naar een concert gaat, kan je andere concertgangers (mits enige compatibiliteit van interesses en afstand) als suggestie krijgen.

Als je lid bent van een groep, kunnen andere leden met wie je ooit interactie had (bijv. in de comments) ook opduiken in je suggesties. Er is geen sprake van swipen en matchen. Op het profiel van een ‘suggestie’ kan je een like achterlaten of je kan die persoon ook meteen aanspreken. Als je niet geïnteresseerd bent, klik je op ‘pass’.

Gezien daten een private aangelegenheid is, zal Facebook Dating je geen suggesties geven uit je eigen vriendenkring. Je kan aangeven dat je vrienden van vrienden wil daten. Je kan er ook voor kiezen om volledig buiten je Facebook-vriendenkring te daten. ‘Tenzij je een persoon toevoegt aan je secret crush-lijst.’ Op die lijst kan je maximum negen mensen zetten die je leuk vindt. Dat kan een Facebook-vriend(in) of een Instagram-volger zijn. Pas als beide personen elkaar op elkaars lijsten hebben gezet, worden ze op de hoogte gebracht van de match. Gebeurt dat niet, dan zal niemand te weten komen dat je een boontje hebt/had voor die persoon.

Ook zal het mogelijk zijn om je Instagramstories en foto’s te koppelen aan je datingprofiel. ‘Het is eenvoudiger om te tonen wie je bent, dan het neer te pennen’, klinkt het persbericht. Facebook meent dat je eigen inhoud op Instagram een authentiekere manier is om jezelf voor te stellen dan een statisch profiel.

Privacy en veiligheid

Facebook Dating neemt de privacy en veiligheid van gebruikers naar eigen zeggen heel serieus. Als het klikt en daadwerkelijk tot een date komt, kan je tijdens de date je locatie delen met een Facebookvriend(in) of familielid via Messenger. Op die manier kan een digitale chaperon een oogje in het zeil houden.

De service is voorlopig gratis en zonder advertenties. Facebook Dating is vanaf vandaag beschikbaar in de VS, delen van Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. De lancering in Europa is voorzien voor begin volgend jaar.