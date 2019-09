Leandro Trossard out voor San Marino en Schotland: aanvaller blesseert zich aan de lies

De blessure komt uitermate ongelegen voor de flankaanvaller. Door de blessures van de broers Hazard maakte de Limburger kans op speelminuten bij de Rode Duivels en eventueel zelfs een basisplaats. Bovendien had hij bij zijn nieuwe werkgever Brighton & Hove een basisplaats te pakken. Over de ernst van de blessure bestaat nog geen duidelijkheid.

? @LTrossard quit today’s training due to a groin injury. He is out for tomorrow and the @ScotlandNT game #EURO2020 #SMRBEL #SCOBEL